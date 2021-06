Gazzetta, Vlahovic, Tottenham pronto ad offrire 60 milioni: per la Fiorentina resta incedibile

La Fiorentina non ha ancora un allenatore. Non mancano invece i sondaggi di diversi club per Dusan Vlahovic. Ieri, secondo voci di media serbi, sembra che il Tottenham sia pronto a mettere sul piatto 60 milioni di euro per strappare il serbo ai viola. La Fiorentina però continua a considerarlo incedibile. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

LEGGI ANCHE, PEDULLÀ CONTRO BARONE: “NON È ADEGUATO, CREA DANNI ALLA FIORENTINA. MI MERAVIGLIO DI PRADÈ”