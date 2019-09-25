Sportmediaset, la Roma vuole Pezzella ma per la Fiorentina il capitano resta incedibile
Secondo quanto riporta Sportmediaset la Roma continua a tenere sotto osservazione German Pezzella, difensore centrale della Fiorentina con il contratto in scadenza a giugno 2022. Il tecnico gialloross...
A cura di Redazione Labaroviola
25 settembre 2019 14:00
Secondo quanto riporta Sportmediaset la Roma continua a tenere sotto osservazione German Pezzella, difensore centrale della Fiorentina con il contratto in scadenza a giugno 2022. Il tecnico giallorosso Fonseca spera di avere il difensore argentino ma per la società viola il capitano resta incedibile.