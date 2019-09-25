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Sportmediaset, la Roma vuole Pezzella ma per la Fiorentina il capitano resta incedibile

Secondo quanto riporta Sportmediaset la Roma continua a tenere sotto osservazione German Pezzella, difensore centrale della Fiorentina con il contratto in scadenza a giugno 2022. Il tecnico gialloross...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 settembre 2019 14:00
Sportmediaset, la Roma vuole Pezzella ma per la Fiorentina il capitano resta incedibile - Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pezzella
Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pezzella
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Secondo quanto riporta Sportmediaset la Roma continua a tenere sotto osservazione German Pezzella, difensore centrale della Fiorentina con il contratto in scadenza a giugno 2022. Il tecnico giallorosso Fonseca spera di avere il difensore argentino ma per la società viola il capitano resta incedibile.

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