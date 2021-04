La Fiorentina guarda le panchine romane. Attenzione su Inzaghi e Fonseca

Secondo quando riporta La Nazione, stamani in edicola, un possibile nome per la panchina viola per la prossima stagione è quello di Simone Inzaghi. L’idea che porta al mister della Lazio è difficile. Resterebbe aperta nel caso in cui le parti in causa decidessero di lasciarsi. La Fiorentina, guarda interessata anche dall’altra parte della capitale. Curiosa di sapere come si evolverà la storia fra la Roma e Fonseca.

RINNOVO RIBERY, DISPOSTO A RIDURSI L’INGAGGIO PER RESTARE MA CHIEDE A COMMISSO OBBIETTIVI CHIARI