Rinnovo Ribery, disposto a ridursi l’ingaggio per restare ma chiede a Commisso obiettivi chiari

Ancora non c’è niente di deciso sul futuro di Franck Ribery. Davanti a tutto c’è la sua famiglia che vive lontana. Sono nati così i dubbi della scorsa estate, quando in un primo momento aveva pensato di lasciare la Fiorentina e addirittura il calcio. Una volontà tornata anche nei mesi scorsi, nel pieno delle difficoltà della gestione Prandelli. Alla fine ha deciso di rimanere, forte anche del suo legame con Commisso. Fermo restando che per continuare insieme serve anche la volta della società in cuor suo Franck sa quali elementi lo spingerebbero a rimanere. Innanzitutto la chiarezza degli obiettivi sportivi. Per lui conta sapere a cosa realmente andrà incontro anche per prepararsi sul piano psicologico. Per la società sarà necessario conoscere anche il parere del nuovo allenatore mentre trovare l’intesa economica non sarà difficile. E’ disposto ad accettare una riduzione dell’ingaggio. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

