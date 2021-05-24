Labaro Viola

Schira: "Previsti per domani nuovi contatti Fiorentina-Fonseca. Il tecnico vuole garanzie sul progetto"

Previsti per domani nuovi contatti tra Fiorentine e Fonseca: si cerca di capire se il matrimonio è possibile

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 maggio 2021 22:00
Schira: "Previsti per domani nuovi contatti Fiorentina-Fonseca. Il tecnico vuole garanzie sul progetto" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 20.12.2019, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 20.12.2019, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Social
Fiorentina
Twitter
Fonseca
Wolves
Schira
Condividi

Schira: "Previsti per domani nuovi contatti Fiorentina-Fonseca. Il tecnico vuole garanzie sul progetto"

Stando quanto riportato da Niccolò Schira, esperto di mercato, sono previsti nuovi contatti tra la Fiorentina e Paulo Fonseca. Di seguito le parole apparse nel profilo di Schira:

"La Fiorentina corteggia Paulo Fonseca che vuole chiarezzaa sui programmi e i progetti del club. Il tecnico portoghese ha anche un paio di proposte all'estero. Previsti contatti domani tra le parti per capire se il matrimonio è possibile".

Di seguito il Tweet apparso sul profilo di Schira.

LEGGI ANCHE:

“NON È STATA LA PEGGIOR STAGIONE DELLA FIORENTINA”. TIFOSI VIOLA ARRABBIATI DOPO IL COMUNICATO ACF

https://www.labaroviola.com/non-e-stata-la-peggior-stagione-della-fiorentina-tifosi-viola-arrabbiati-dopo-il-comunicato-acf/140953/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok