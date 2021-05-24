Schira: "Previsti per domani nuovi contatti Fiorentina-Fonseca. Il tecnico vuole garanzie sul progetto"

Previsti per domani nuovi contatti tra Fiorentine e Fonseca: si cerca di capire se il matrimonio è possibile

Stando quanto riportato da Niccolò Schira, esperto di mercato, sono previsti nuovi contatti tra la Fiorentina e Paulo Fonseca. Di seguito le parole apparse nel profilo di Schira:

"La Fiorentina corteggia Paulo Fonseca che vuole chiarezzaa sui programmi e i progetti del club. Il tecnico portoghese ha anche un paio di proposte all'estero. Previsti contatti domani tra le parti per capire se il matrimonio è possibile".

Di seguito il Tweet apparso sul profilo di Schira.

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