Schira: "Previsti per domani nuovi contatti Fiorentina-Fonseca. Il tecnico vuole garanzie sul progetto"
Previsti per domani nuovi contatti tra Fiorentine e Fonseca: si cerca di capire se il matrimonio è possibile
A cura di Redazione Labaroviola
24 maggio 2021 22:00
Stando quanto riportato da Niccolò Schira, esperto di mercato, sono previsti nuovi contatti tra la Fiorentina e Paulo Fonseca. Di seguito le parole apparse nel profilo di Schira:
"La Fiorentina corteggia Paulo Fonseca che vuole chiarezzaa sui programmi e i progetti del club. Il tecnico portoghese ha anche un paio di proposte all'estero. Previsti contatti domani tra le parti per capire se il matrimonio è possibile".
Di seguito il Tweet apparso sul profilo di Schira.
LEGGI ANCHE:
“NON È STATA LA PEGGIOR STAGIONE DELLA FIORENTINA”. TIFOSI VIOLA ARRABBIATI DOPO IL COMUNICATO ACF
https://www.labaroviola.com/non-e-stata-la-peggior-stagione-della-fiorentina-tifosi-viola-arrabbiati-dopo-il-comunicato-acf/140953/