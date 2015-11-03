Notizie Wolves Fiorentina

Schira: "Previsti per domani nuovi contatti Fiorentina-Fonseca. Il tecnico vuole garanzie sul progetto"
24 maggio 2021 22:00
Dall'Inghilterra, non solo la Fiorentina sulle tracce di Fonseca: ci pensa anche il Wolverhampton
22 maggio 2021 15:48
Cutrone è un flop anche al Valencia. Sopravvalutato, tra Premier, Liga e Serie A, la storia non cambia
17 marzo 2021 19:41
Gazzetta, Cutrone, la Fiorentina dovrà obbligatoriamente riscattarlo alla 26ª presenza
18 luglio 2020 11:19
Canino: "Cutrone? Deve recuperare da sei mesi di sonnolenza nei Wolves. Iachini? Non molla mai"
22 febbraio 2020 18:31
Cutrone: "Con Vlahovic ci completiamo, vorrei giocarci insieme. La Fiorentina mi ha sempre affascinato"
22 febbraio 2020 12:02
Ag. Cutrone: "I Wolves volevano il diritto di riacquisto, abbiamo lottato molto per arrivare in viola"
17 febbraio 2020 20:31
Vicino l'accordo con i Wolves per Cutrone. La sua alternativa è Petagna della Spal
02 gennaio 2020 11:00
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