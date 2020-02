Ecco alcuni passaggi dell’intervista di Patrick Cutrone a Sport Week: “Forse è meglio affrontare il Milan la prima volta da avversario a Firenze piuttosto che a San Siro. È una squadra a cui tengo ancora tantissimo, sarà bello incontrare i miei vecchi compagni di squadra ed i tifosi che mi hanno sempre sostenuto. Sarebbe bello chiedere la maglia ad Ibra. È Ibra, nient’altro da dire. Ho scelto la Fiorentina perchè mi ha sempre affascinato, soprattuto per la sua storia. Qui ci sono stati campioni come Batistuta, poi ha una tifoseria appassionata e la città è splendida. Secondo me con Vlahovic ci completiamo. Io attacco più nello spazio lui invece viene più incontro. Mi piacerebbe giocare insieme ma c’è Chiesa e presto tornerà Ribery, ci sono compagni fortissimi. Il gol per me è una dipendenza. Perchè ai Wolves non è andata bene? Non è vero che non mi sono ambientato, il mister aveva i suoi 11 fedelissimi e non vedeva nessun altro”.