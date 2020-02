Queste le parole di Alessandro Canino a Radio Sportiva: “La Fiorentina ha cambiato molto l’interpretazione della gara. Manca Ribery, un calciatore che spacca le partite. La vittoria con la Samp? Sicuramente è un’iniezione di fiducia, mancavano i gol di Chiesa e Vlahovic. Per stare tranquilli bisogna confermarsi. Cutrone? Sta cercando di recuperare da sei mesi di sonnolenza in Inghilterra. Deve riprendersi a livello fisico, sarà un attaccante fortissimo in futuro. Iachini combatte sempre, non molla mai e lo trasmette ai suoi calciatori, spero che i risultati possano farlo confermare sulla panchina della Fiorentina”.