CorFio, corsa a cinque per la panchina della Fiorentina: Gattuso resta il preferito

Non è un mistero che in cima alla lista di gradimento ci fosse Gennaro Gattuso. Le sensazioni va detto non sono positive. Ecco perchè si è intensificata la caccia alle alternative. In Italia e all’estero. Juric per esempio è un tecnico che secondo il d.s. sarebbe perfetto per ripartire dopo annate difficili. Sta invece prendendo sempre più quota la candidatura di Fonseca. Il suo lavoro alla Roma è andato avanti tra alti e bassi, ma ha esperienza sa lavorare con i giovani. Rudi Garcia anche per esempio. E poi Tedesco, giovane ed emergente, calabrese di nascita ma emigrato da bambino in Germania. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

