Repubblica, Gattuso resta il preferito per la panchina: sono quattro nomi le alternative

Il gradimento per Gattuso è sempre reale ma il tecnico del Napoli è concentrato sulla Champions. Dopodiché deciderà di ascoltare le varie proposte che gli sono arrivare in questi mesi. Tra le quali c’è anche la Fiorentina. Certo le alternative non mancano. Per questo la Fiorentina pensa ad altri profili. Da Paulo Fonseca in uscita dalla Roma a Marcelino che in Spagna si è ritagliato uno spazio di tutto rispetto. Altre due piste da seguire sono quelle che portano a Ivan Juric e Domenico Tedesco. Lo scrive Repubblica.

