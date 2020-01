Dopo la conferma proveniente dal direttore dell’area tecnica Petrachi, ecco anche quella dell’allenatore Paulo Fonseca: Kalinic non si muove da Roma a gennaio. Addio, dunque, ad ogni possibile spiffero di mercato che suggeriva un suo ritorno i viola. “Non è facile cambiare a gennaio – ha detto il tecnico giallorosso in conferenza stampa – ed abbiamo bisogno che lui resto con noi. Sarà sempre più importante per la squadra”. L’ex centravanti viola resta dunque nella capitale nelle vesti di vice Dzeko.