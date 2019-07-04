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Fonseca chiama Pezzella alla Roma: il centrale viola lusingato, ma adesso bisogna aspettare...

Dopo la cessione di Kostas Manolas la Roma punta a rinforzare il reparto arretrato. Per questo motivo i fari dei giallorossi sono puntati su German Pezzella. Il nuovo tecnico Fonseca avrebbe fatto esp...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 luglio 2019 15:21
Fonseca chiama Pezzella alla Roma: il centrale viola lusingato, ma adesso bisogna aspettare... - Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pezzella
Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pezzella
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Dopo la cessione di Kostas Manolas la Roma punta a rinforzare il reparto arretrato. Per questo motivo i fari dei giallorossi sono puntati su German Pezzella. Il nuovo tecnico Fonseca avrebbe fatto espressamente il suo nome. Un interesse che - secondo Repubblica - lusinga il giocatore, pronto a riflettere sull'offerta insieme al suo procuratore. Da oggi però il difensore è in vacanza: in ogni caso non sarà una trattativa lampo.

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