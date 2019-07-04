Fonseca chiama Pezzella alla Roma: il centrale viola lusingato, ma adesso bisogna aspettare...

Dopo la cessione di Kostas Manolas la Roma punta a rinforzare il reparto arretrato. Per questo motivo i fari dei giallorossi sono puntati su German Pezzella. Il nuovo tecnico Fonseca avrebbe fatto esp...

Dopo la cessione di Kostas Manolas la Roma punta a rinforzare il reparto arretrato. Per questo motivo i fari dei giallorossi sono puntati su German Pezzella. Il nuovo tecnico Fonseca avrebbe fatto espressamente il suo nome. Un interesse che - secondo Repubblica - lusinga il giocatore, pronto a riflettere sull'offerta insieme al suo procuratore. Da oggi però il difensore è in vacanza: in ogni caso non sarà una trattativa lampo.