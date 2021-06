Sky Sport, trattativa tra Italiano e la Fiorentina interrotta per non far danno allo Spezia. I nomi possibili

Come riporta Sky Sport, la Fiorentina, dopo la rottura con Rino Gattuso, è ancora senza allenatore e sta cercando l’uomo giusto per la panchina. L’obiettivo del club viola è sempre Vincenzo Italiano ma la trattativa con lo Spezia ha subito uno stop. La Fiorentina non vuole fare uno sgarbo al club ligure pagando la clausola da 1,8 milioni per liberare l’allenatore, ma al momento le parti ancora non riescono a trovare un accordo. Non si tratta di uno stop definitivo, ci sono ancora dei margini per riaprirla. Ma la trattativa al momento resta complicata.

E viste le difficoltà per Italiano, la Fiorentina sta iniziando a guardarsi intorno per valutare anche le eventuali alternative. Sulla lista del club viola c’è Paulo Fonseca, già contattato nelle settimane scorse prima di trovare l’accordo con Rino Gattuso. Piace anche Rafa Benitez, che però sembra diretto all’Everton per sostituire Carlo Ancelotti. Gli altri nomi valutati della Fiorentina sono quelli di Claudio Ranieri e Fabio Liverani.

Anche lo Spezia si è cautelato, scegliendo l’allenatore su cui puntare qualora Italiano dovesse andare alla Fiorentina. Si tratterebbe di Francesco Farioli, classe 1989 che ha ben figurato sulla panchina del Fatih Karagümrük in Turchia. Collaboratore di De Zerbi sia al Benevento che al Sassuolo fino al 2020, ha stregato il direttore sportivo Pecini e diventerebbe il più giovane allenatore della storia in Serie A.

