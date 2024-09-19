Milan nel caos: Fonseca a rischio esonero anche se vince il derby, tra i possibili sostituti spunta Sarri

L'avventura di Paulo Fonseca sulla panchina del Milan potrebbe concludersi dopo poco più di due mesi. Come già raccontato, l'allenatore portoghese non è mai stato così a rischio: dopo la sconfitta per...

L'avventura di Paulo Fonseca sulla panchina del Milan potrebbe concludersi dopo poco più di due mesi. Come già raccontato, l'allenatore portoghese non è mai stato così a rischio: dopo la sconfitta per 1-3 a San Siro nell'esordio in Champions contro il Liverpool, la dirigenza rossonera pensa seriamente al cambio e valuta diversi candidati, italiani e stranieri. La settimana è di quelle decisive, d'altro canto: fra pochi giorni il Milan sarà impegnato nel derby della Madonnina contro l'Inter.

La novità di queste ore è che il derby potrebbe risultare determinante per un esonero anche al netto del risultato. Ma chi potrebbe prendere il posto del portoghese in caso di addio? Come svelato qualche ora fa, Edin Terzic, ex allenatore del Borussia Dortmund, era presente in tribuna al Meazza martedì sera, per Milan-Liverpool. Il suo è uno dei nomi in lista, ma non l'unico. Per quanto riguarda le piste estere, un altro candidato valido è sicuramente Thomas Tuchel, che ha anche offerto la propria disponibilità a trattare.

E tra gli italiani? Due i nomi su cui il Milan sta riflettendo. Il primo è quello di Maurizio Sarri; l'ex allenatore della Lazio ha già allenato diversi calciatori di questa rosa e anche per questo la considererebbe "fatta su misura" per le sue idee. L'altro è quello di Massimiliano Allegri: il livornese è già stato in rossonero e ha già vinto, nel 2011, lo scudetto. Insomma, sono diverse le opzioni per un "post Fonseca" che ora diventa sempre più tangibile. In attesa di cosa dirà il derby di domenica sera. Lo scrive Gianluca Di Marzio sul suo sito

BANDECCHI SU COMMISSO

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