Pruzzo rivela: "Fonseca vicino a diventare il nuovo allenatore della Fiorentina, piace tanto"
Tanti nomi accostati alla panchina della Fiorentina, tra le piste estere c'è anche quella che porta a Fonseca. Da Roma arriva la conferma
A cura di Redazione Labaroviola
11 maggio 2021 22:12
Roberto Pruzzo, ex bandiera della Roma ed ex giocatore anche della Fiorentina, ha parlato a Radio Radio, citando Fonseca e la Fiorentina, queste le sue parole: “Paulo Fonseca ha molti estimatori a Firenze. Ci sono tante possibilità che il portoghese possa diventare il prossimo allenatore della Fiorentina”
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