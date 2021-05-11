Pruzzo rivela: "Fonseca vicino a diventare il nuovo allenatore della Fiorentina, piace tanto"

Tanti nomi accostati alla panchina della Fiorentina, tra le piste estere c'è anche quella che porta a Fonseca. Da Roma arriva la conferma

Roberto Pruzzo, ex bandiera della Roma ed ex giocatore anche della Fiorentina, ha parlato a Radio Radio, citando Fonseca e la Fiorentina, queste le sue parole: “Paulo Fonseca ha molti estimatori a Firenze. Ci sono tante possibilità che il portoghese possa diventare il prossimo allenatore della Fiorentina”

LEGGI ANCHE, COMMISSO VUOLE GATTUSO, PRADE' VUOLE DE ZERBI, OCCHIO ALLE SORPRESE. LE ULTIME

https://www.labaroviola.com/commisso-vuole-gattuso-prade-su-de-zerbi-e-vuole-il-ritorno-di-macia-possibili-sorprese/139559/