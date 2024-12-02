Fonseca su Bove: "Ieri è stato difficile, mi dispiace molto. Gli mando un abbraccio da parte di tutto il Milan"

Anche l'allenatore del Milan Paulo Fonseca si è voluto stringere a Bove, giocatore che ha lanciato lui stesso quando era alla Roma

Archiviata la vittoria contro l'Empoli in campionato, per il Milan arriva l'appuntamento con la Coppa Italia. Alla vigilia della sfida degli ottavi di finale contro il Sassuolo, il tecnico rossonero Paulo Fonseca ha parlato ai microfoni di Milan TV, soffermandosi anche sul malore subito da Edoardo Bove nel corso di Fiorentina-Inter. Queste le sue parole:

Lei ha fatto esordire Edoardo Bove. Quali sono state le sue sensazioni ieri?

"Stavo guardando la partita, è stato un momento difficile. Ha lavorato con me a Roma, mi dispiace per quello che gli è successo. Ora sta meglio, non è importante il calcio in questo momento, ma la sua salute. Sono stati momenti difficili. Mando un abbraccio da parte di tutti noi, squadra e club. Oggi qui a Milanello si è parlato tanto di quello che è successo. Gli auguro di recuperare il prima possibile". Lo riporta TMW.

IL PUNTO SUL RINVIO DI FIORENTINA-INTER

https://www.labaroviola.com/tmw-non-ancora-individuata-la-data-per-recuperare-fiorentina-inter-ipotesi-5-e-26-febbraio/279196/