Repubblica, Gattuso, la Fiorentina aspetta una risposta in settimana. Fonseca ha dato la sua disponibilità

La prima scelta dei viola per la panchina resta Gennaro Gattuso. L’allenatore è concentrato esclusivamente sul Napoli e sull’obiettivo di portare gli azzurri in Champions. Gattuso si gioca tutto domani sera contro il Verona e soltanto dopo la gara inizierà realmente a pensare al suo futuro. Le offerte non gli mancano, tra queste anche quella della Fiorentina. Gattuso ha ascoltato ma non ha ancora dato una risposta definitiva. Né ai viola né a un altro club interessante. Scenari che si faranno più chiari ad inizio settimana, quando Gattuso dovrebbe dare una risposta. I viola chiaramente hanno lavorato anche a una eventuale alternativa. Tra Garcia e Juric, in realtà il profilo individuato sarebbe quello di Fonseca. I contatti verranno eventualmente approfonditi una volta che Gattuso avrà dato la sua risposta, il tecnico portoghese ha già espresso la sua disponibilità per avviare una trattativa. Lo riporta Repubblica.

