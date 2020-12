Fonseca si lamenta della Fiorentina: “Non capisco perchè loro hanno giocato di lunedi e noi no”

Il tecnico della Roma Paulo Fonseca, in conferenza stampa alla vigilia della partita di Europa League, ha parlato anche del calendario di serie A e del doppio impegno: “Non capisco perchè la Fiorentina ha giocato di lunedi contro il Genoa mentre noi che giochiamo di giovedi non abbiamo avuto questo trattamento. Non voglio cercare scuse, ma per me è una questione di sensibilità. Per me è difficile capire perché le squadre che stanno giocando l’Europa League non vengono protette, giocando giovedì poi non si può giocare di domenica. Giocando domani, torneremo tardi e giocheremo lo stesso di domenica. Con questa intensità è difficile recuperare le energie”.

