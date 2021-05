Fonseca: “Fiorentina? In questo momento non posso dire niente. In questa settimana vedremo”

Nel post partita di Spezia-Roma il tecnico Paulo Fonseca ha commentato ai microfoni di Sky Sport la sua ultima gara da allenatore dei giallorossi, terminata con un pareggio che è valso la qualificazione in Europa. Queste le sue parole registrate da TMW

“E’ stato molto difficile, nel primo tempo non abbiamo giocato, non abbiamo fatto niente, eravamo senza aggressività. Ho detto ai ragazzi che così non era possibile fare un risultato positivo qui. Nella ripresa siamo stati totalmente diversi e abbiamo fatto due gol importanti.”

Cosa ha imparato in questi due anni?

“Tante cose, non voglio dirne soltanto una. E’ stata un’esperienza importante per me e per il mio futuro. E’ stato un grande piacere allenare la Roma, sono cresciuto molto. Il calcio italiano non è facile per un allenatore che arriva da fuori ma oggi posso dire che mi sono adattato e sono un altro allenatore.”

Possibilità che resti in Italia?

“Ci sono possibilità di andare via o restare, vedremo cosa succede la prossima settimana. La Fiorentina? Non posso dire niente in questo momento…”

