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Schira: "Fonseca pista molto calda. A inizio settimana vertice tra Fiorentina e gli agenti"

Fonseca sempre più vicino alla Fiorentina. Si lavora ad un biennale

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 maggio 2021 16:48
Schira: "Fonseca pista molto calda. A inizio settimana vertice tra Fiorentina e gli agenti" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 20.12.2019, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 20.12.2019, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Firenze, stadio Artemio Franchi, 20.12.2019, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

Oggi Nicolò Schira su Twitter ha scritto che: "A inizio settimana il vertice tra la Fiorentina e gli agenti di Paulo Fonseca: il tecnico portoghese in uscita dalla Roma resta un'opzione molto calda per la panchina viola. Si ragione per un biennale".

A inizio settimana il vertice tra la #Fiorentina e gli agenti di Paulo #Fonseca: il tecnico portoghese in uscita dall’#ASRoma resta una opzione molto calda per la panchina viola. Si ragiona per un biennale. #calciomercato https://t.co/HP8wVeCYuY

— Nicolò Schira (@NicoSchira) May 23, 2021

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