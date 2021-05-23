Schira: "Fonseca pista molto calda. A inizio settimana vertice tra Fiorentina e gli agenti"
Fonseca sempre più vicino alla Fiorentina. Si lavora ad un biennale
Oggi Nicolò Schira su Twitter ha scritto che: "A inizio settimana il vertice tra la Fiorentina e gli agenti di Paulo Fonseca: il tecnico portoghese in uscita dalla Roma resta un'opzione molto calda per la panchina viola. Si ragione per un biennale".
A inizio settimana il vertice tra la #Fiorentina e gli agenti di Paulo #Fonseca: il tecnico portoghese in uscita dall’#ASRoma resta una opzione molto calda per la panchina viola. Si ragiona per un biennale. #calciomercato https://t.co/HP8wVeCYuY
— Nicolò Schira (@NicoSchira) May 23, 2021
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