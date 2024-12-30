Ufficiale: Fonseca è stato esonerato dal Milan. Il comunicato del club rossonero

Fonseca non è più l'allenatore del Milan, decisivo il pareggio contro la Roma

Ora è anche ufficiale, Paulo Fonseca non è più l'allenatore del Milan. Ecco il comunicato del club rossonero: "AC Milan comunica ufficialmente di avere sollevato Paulo Fonseca dall'incarico di allenatore della Prima Squadra maschile. Il Club ringrazia Paulo per la grande professionalità e gli augura il meglio per il futuro".

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