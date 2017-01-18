SEFEROVIC TORNA A FIRENZE, KALINIC IN CINA. LA SOLUZIONE VIOLA

La Fiorentina pare aver deciso, torna in viola per sei mesi Haris Seferovic. Kalinic vicino alla cessione

Sembra davvero che sia vicina una svolta in casa viola sul fronte attacco. Infatti, sebbene ci siano state le smentite di rito, sembra che davvero sia ad un passo la cessione di Nikola Kalinic ai cinesi per 40 milioni di euro. La società viola sembra aver ripiegato su Haris Seferovic, ora in forza ai tedeschi dell'Eintracht Frankfurt. Seferovic, classe 92, tornerebbe a Firenze a costo zero, per poi lasciarlo andare nel prossimo giugno al Benfica, così ha rivelato tuttomercatoweb su Seferovic e il suo ritorno in maglia viola. Chiusa questa operazione sarà dato ufficialmente il via libera a Kalinic destinazione Cina dove guadagnerà 13 milioni di euro. L'agente di Seferovic Fali Ramadani è già a Milano al fianco del direttore generale Pantaleo Corvino.