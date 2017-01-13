TMW: nei prossimi giorni nuova offensiva per Kalinic. Fra i sostituti in pole c'è Seferovic

Per Kalinic al Tianjin non c'è molto ottimismo. Intanto la Fiorentina ha già il nome del sostituto...

Tuttomercatoweb.com fa il punto della situazione per quanto riguarda le trattative condotte dalla Fiorentina in vista della possibile partenza di Nikola Kalinic.

"Fiorentina al lavoro sul mercato. Si continua a trattare per la cessione di Kalinic al Tianjin di Fabio Cannavaro, che ha già avuto contatti diretti con il giocatore. Chi sta intorno all'operazione al momento non sembra particolarmente ottimista, ma la sensazione è che nei prossimi giorni ci possa essere una nuova fiammata. La Fiorentina intanto ha scelto il sostituto: è Haris Seferovic, passi avanti, è il nome che avanza. Sarebbe un ritorno. L'attaccante dell'Eintracht Francoforte può arrivare in prestito con un futuro tutto da definire in estate che consentirebbe ai tedeschi di monetizzare qualcosa comunque. La Fiorentina si muove. Se esce Kalinic c'è Seferovic...".

Fonte: Tuttomercatoweb.com