Su Seferovic la Fiorentina ha il diritto di recompera. Anche Muriel o Zaza in caso di partenza di Kalinic

Questo l’articolo del Quotidiano Sportivo della Nazione di Riccardo Galli su Kalinic e i suoi possibili sostituti:

L’abbraccio della gente, del popolo viola è arrivato con la mattina della Befana. Allenamento a porte aperte, primi applausi alla squadra con l’augurio di un buon 2017 e un messaggio speciale, specialissimo, a Giancarlo Antognoni. Tornato sì, alla Fiorentina, ma ancora atteso alla prima uscita ufficiale. Per lui, per il Capitano, il ’Franchi’ è stato impacchettato con un maxi-striscione: «Nel firmamento di Firenze torna a brillare la magica stella, forse non la più grande, di sicuro la più bella: bentornato a casa, magnifico capitano».

Parole segnate dall’amore, vero e sincero, che Firenze ha sempre rivolto Antognoni, il quale, emozionato ha commentato così il saluto dei tifosi viola: «Magnifico striscione, sono commosso, ringrazio tutti».

Tutto questo mentre in sede, a prendersi la scena ieri come oggi e per tutto gennaio, è solo e soltanto il mercato. La situazione. La distanza fra Kalinic e la Cina è ogni giorno più sottile.

Per non dilungarsi troppo nella ricostruzione dei fatti (ormai noti), in casa viola si aspetta solo il passo ufficiale del club di Cannavaro (a 45 milioni si può chiudere davvero, mentre l’ingaggio è lievitato a 12 milioni a stagione), per poi iniziare a guardare avanti.

Il ritorno dell’altro slavo, Seferovic (ex viola), dall’Eintracht Francoforte, è probabile, ma è ovvio che non sarà lui l’erede di Kalinic. Su Seferovic pesano un diritto di ’recompra’ e la volontà di inserire in rosa ex giocatori del vivavio.

Per il nuovo attaccante, Corvino continua così a tenere aperte piste di primo piano. La prima porta a Zaza del West Ham (ma di rientro alla Juve), la seconda accende i riflettori su Muriel della Samp. Ferrero ’spara’ una pretesa di 20 milioni.