Seferovic: "Fiorentina? Fra le big di Serie A. San Gallo? Viola favoriti ma in gara secca..."

Il pensiero dell'ex Fiorentina sulla partita di domani

Haris Seferovic, ex attaccante viola, gran giramondo, ha oggi inquadrato sulle pagine de La Nazione l'appuntamento di domani in Conference League della Fiorentina contro il San Gallo, formazione che conosce ovviamente molto bene. L'ottavo cannoniere della Nazionale svizzera oggi a Dubai nell'Al-Wasi e spiega le differenze con l'Europa: un calcio ancora di periferia, pur con strutture e buone competenze. Difficile, pur da li, non seguire la Serie A e la crescita di società come Napoli, Atalanta e la stessa Fiorentina, in un panorama cambiato molto rispetto alla sua permanenza in Italia.

"Fiorentina attuale? È cambiato tutto, dal centro sportivo alla proprietà e mi fa piacere che il club sia fra le big della Serie A. Bisogna dare tempo a un progetto di livello" il suo pensiero. Nel 2017 si era anche parlato di un possibile ritorno, pur senza nulla di concreto. Il calcio svizzero ha saputo migliorarsi. Ma l'avversario dei viola è in flessione e non è ai livelli degli ultimi anni. Fiorentina favorita, ma in gara secca... avete visto Italia-Svizzera all'ultimo Europeo".

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