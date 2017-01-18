Rai: Seferovic verso il Benfica, non sostituirà eventualmente Kalinic. Il Tianjin...

Seferovic verso il Benfica, dunque svanisce il ritorno in Italia per l'attaccante svizzero...

Secondo quanto riportato dal TGR Rai Toscana, l'attaccante ex viola e attualmente in forza all' Eintracht Francoforte, Haris Seferovic nonostante sia stato accostato negl'ultimi 10 giorni alla Fiorentina non farà ritorno in riva all'Arno. Lo svizzero è diventato un obbiettivo del Benfica di Rui Costa che si sta interessando molto all'attaccante.

Dunque non sarà il rimpiazzo per l'eventuale partenza di Nikola Kalinic che adesso è ingolosito dalla folle offerta del Tianjin di Fabio Cannavaro...