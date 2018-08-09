Tuttosport, la Fiorentina sta per regalarsi Edimilson: binario con il West Ham, Sanchez a Londra

Come riportato da Tuttosport nell’edizione odierna, è binario con il West Ham: Sanchez oggi firmerà con gli hammers e si legherà fino al 2020, a Firenze giungerà Edimilson in prestito oneroso di 1mln...

Come riportato da Tuttosport nell’edizione odierna, è binario con il West Ham: Sanchez oggi firmerà con gli hammers e si legherà fino al 2020, a Firenze giungerà Edimilson in prestito oneroso di 1mln più diritto di riscatto a 8.5. La Fiorentina di fatto sta per regalarsi il centrocampista svizzero.