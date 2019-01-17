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Dall'Inghilterra, Edimilson non sarà riscattato in estate. Tornerà al West Ham, il motivo...

Secondo quanto riporta la testata giornalistica inglese Football London, la Fiorentina non riscatterà Edimilson Fernandes a fine stagione. La società viola quest'estate aveva fatto arrivare il centroc...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 gennaio 2019 20:39
Dall'Inghilterra, Edimilson non sarà riscattato in estate. Tornerà al West Ham, il motivo... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Edimilson
Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Edimilson
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Secondo quanto riporta la testata giornalistica inglese Football London, la Fiorentina non riscatterà Edimilson Fernandes a fine stagione. La società viola quest'estate aveva fatto arrivare il centrocampista dal West Ham con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni. A questo punto, complice anche l'arrivo di Traorè il calciatore svizzero farà ritorno al West Ham questa estate.

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