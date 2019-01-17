Dall'Inghilterra, Edimilson non sarà riscattato in estate. Tornerà al West Ham, il motivo...
Secondo quanto riporta la testata giornalistica inglese Football London, la Fiorentina non riscatterà Edimilson Fernandes a fine stagione. La società viola quest'estate aveva fatto arrivare il centroc...
A cura di Redazione Labaroviola
17 gennaio 2019 20:39
Secondo quanto riporta la testata giornalistica inglese Football London, la Fiorentina non riscatterà Edimilson Fernandes a fine stagione. La società viola quest'estate aveva fatto arrivare il centrocampista dal West Ham con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni. A questo punto, complice anche l'arrivo di Traorè il calciatore svizzero farà ritorno al West Ham questa estate.