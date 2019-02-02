Manca il centrocampista, ma Pioli ha deciso, sara Edimilson il titolare. I motivi...

Se il calciomercato invernale ha visto i viola tornare protagonisti delle trattative, con l’acquisto di Muriel e la programmazione sulla squadra che verrà, è vero anche che rimane un rimpianto: quello...

Se il calciomercato invernale ha visto i viola tornare protagonisti delle trattative, con l’acquisto di Muriel e la programmazione sulla squadra che verrà, è vero anche che rimane un rimpianto: quello di non aver consegnato a Pioli un centrocampista che potesse completare un reparto cruciale e sempre in evoluzioneDue gare che però non hanno convinto il tecnico, che così ha deciso di puntare su Edimilson Fernandes, probabile titolare nella gara di domani a Udine.

Perché? Un po’ per le caratteristiche del giocatore, un po’ perché Norgaard non assicura quel ritmo imposto dall’arrivo di Muriel e dalla svolta offensiva della Fiorentina. Dal centrocampo passa tutto. È in quella zona che la squadra viola deve fare filtro e limitare le azioni degli avversari. Ed è sempre da quella zona del campo che la squadra di Pioli deve ripartire appena possibile, creare spazi e lanciare in profondità i vari Chiesa, Muriel, Simeone.

La Repubblica