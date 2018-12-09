Con l'Empoli sarà mini emergenza. Tre giocatori viola verranno squalificati
Edimilson, Milenkovic e Veretout, salteranno la partita contro l'Empoli per squalifica. Al difensore serbo è fatale il doppio giallo rimediato, mentre gli altri due salteranno la partita per il raggiu...
A cura di Redazione Labaroviola
09 dicembre 2018 14:32
Edimilson, Milenkovic e Veretout, salteranno la partita contro l'Empoli per squalifica. Al difensore serbo è fatale il doppio giallo rimediato, mentre gli altri due salteranno la partita per il raggiungimento della quinta ammonizione stagionale