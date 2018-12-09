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Con l'Empoli sarà mini emergenza. Tre giocatori viola verranno squalificati

Edimilson, Milenkovic e Veretout, salteranno la partita contro l'Empoli per squalifica. Al difensore serbo è fatale il doppio giallo rimediato, mentre gli altri due salteranno la partita per il raggiu...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 dicembre 2018 14:32
Con l'Empoli sarà mini emergenza. Tre giocatori viola verranno squalificati - Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Veretout
Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Veretout
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Edimilson, Milenkovic e Veretout, salteranno la partita contro l'Empoli per squalifica. Al difensore serbo è fatale il doppio giallo rimediato, mentre gli altri due salteranno la partita per il raggiungimento della quinta ammonizione stagionale

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