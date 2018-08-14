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Giovedì 16 Agosto alle 15.00 presentazione di Edimilson

ACF Fiorentina comunica che giovedì 16 agosto alle ore 15:00, all’interno della Sala stampa "Manuela Righini" dello Stadio "Artemio Franchi", si terrà la conferenza stampa di presentazione di Edimilso...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 agosto 2018 10:29
Giovedì 16 Agosto alle 15.00 presentazione di Edimilson -
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ACF Fiorentina comunica che giovedì 16 agosto alle ore 15:00, all’interno della Sala stampa "Manuela Righini" dello Stadio "Artemio Franchi", si terrà la conferenza stampa di presentazione di Edimilson Fernandes.

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