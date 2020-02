di Lisa Grelloni

Domani sabato 29 febbraio alle ore 18.00 alla Dacia Arena di Udine si giocherà a porte chiuse causa Coronavirus in Italia Udinese-Fiorentina. I bianconeri arrivano al match dopo tre pareggi consecutivi contro Brescia, Verona e Bologna. I viola invece arrivano dal pareggio casalingo contro il Milan, una partita che è stata ripresa con il gol su rigore di Pulgar. In palio ci sono punti molto importanti, per la Fiorentina questa è l’occasione per volare sempre più distante dalla zona calda. L’Udinese ha due punti in meno dei gigliati e la bassa classifica si sta sempre più accorciando. Andiamo ora a vedere i risultati degli ultimi cinque precedenti tra i due club giocati in Friuli:

2014-2015 Udinese-Fiorentina 2-2 Wague, M. Gomez (2), Kone

2015-2016 Udinese-Fiorentina 2-1 Zapata, Zarate, Thereau

2016-2017 Udinese-Fiorentina 2-2 Zapata, Babacar, Larangeira, Bernardeschi

2017-2018 Udinese-Fiorentina 0-2 Veretout, Simeone

2018-2019 Udinese-Fiorentina 1-1 Stryger Larsen, E. Fernandes

Come si evince dai risultati riportati qui sopra negli ultimi cinque match in Serie A sono tre i pareggi, una la vittoria dell’Udinese ed una della Fiorentina. L’ultima vittoria gigliata porta la firma di Veretout e Simeone. La partita sarà diretta da Fabbri della sezione di Ravenna.