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Goooool Fiorentina! Edimilson calcia da casa sua e pareggia i conti

Pareggia la Fiorentina al 66' della ripresa! Bellissima rete di Edimilson Fernandes che da casa sua stoppa palla e calcia una rasoiata

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 febbraio 2019 16:02
Goooool Fiorentina! Edimilson calcia da casa sua e pareggia i conti - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.09.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Edimilson
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.09.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Edimilson
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Pareggia la Fiorentina al 66' della ripresa! Bellissima rete di Edimilson Fernandes che da casa sua stoppa palla e calcia una rasoiata potentissima a fil di palo. I viola hanno adesso mezz'ora di tempo per cercare e trovare il vantaggio per sperare in un posto in Europa.

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