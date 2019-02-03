Goooool Fiorentina! Edimilson calcia da casa sua e pareggia i conti

Pareggia la Fiorentina al 66' della ripresa! Bellissima rete di Edimilson Fernandes che da casa sua stoppa palla e calcia una rasoiata

Pareggia la Fiorentina al 66' della ripresa! Bellissima rete di Edimilson Fernandes che da casa sua stoppa palla e calcia una rasoiata potentissima a fil di palo. I viola hanno adesso mezz'ora di tempo per cercare e trovare il vantaggio per sperare in un posto in Europa.