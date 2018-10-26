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EDIMILSON UNA SOLUZIONE IN PIÙ CHE VERSO NATALE... L’OPINIONE DI LEONARDO VONCI

EDMILSON: LA GIRAFFA VIOLA - Sarà la sua altezza, i suoi movimenti morbidi, la sua leggerezza nel toccare la palla ma per me Edmilson rappresenta una delle più belle sorprese di quest'anno ed in parti...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 ottobre 2018 15:58
EDIMILSON UNA SOLUZIONE IN PIÙ CHE VERSO NATALE... L’OPINIONE DI LEONARDO VONCI - Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Edimilson
Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Edimilson
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EDMILSON: LA GIRAFFA VIOLA -

 Sarà la sua altezza, i suoi movimenti morbidi, la sua leggerezza nel toccare la palla ma per me Edmilson rappresenta una delle più belle sorprese di quest'anno ed in particolare mi ricorda una giraffa che con il suo enorme collo cerca di estirpare palloni ovunque si trovi.

Partita dopo partita sta capendo i meccanismi contorti del calcio italiano, la tatticità esasperata e la difficoltà nel trovare gli spazi. Nel dopo Cagliari, quando ho visto volare qualche 5 in pagella, ho pensato che il calcio è veramente una materia strana ma per me questo ragazzo crescerà ancora e forse potremo riportare Veretout a fare l'incursore d'assalto. Bravo Edmilson, continua con questa applicazione, penso che verso Natale avrai già conquistato tutti!

Leonardo Vonci 

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