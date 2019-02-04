Bucchioni: "Pioli non ha dato un gioco alla squadra. I viola hanno carattere. Edimilson..."

Questo è il commento del noto giornalista Enzo Bucchioni ai microfoni di Radio Blu: “La Fiorentina ha tenuto in mano la partita, ha provato a vincere, anche se alla fine ha rischiato per ingenuità di...

Questo è il commento del noto giornalista Enzo Bucchioni ai microfoni di Radio Blu: “La Fiorentina ha tenuto in mano la partita, ha provato a vincere, anche se alla fine ha rischiato per ingenuità di perderla. Fatica a creare gioco, ed è un difetto che ci portiamo dietro da inizio stagione. La squadra si lascia trasportare dai singoli, come Chiesa, ma non è padrona della partita. Sicuramente ha grande carattere, e questo pareggio, visti i risultati degli avversari può comunque tenere la Fiorentina in carreggiata. Edimilson è molto cresciuto, inizialmente era acerbo, adesso mostra buone qualità e potrebbe diventare un profilo interessante.”