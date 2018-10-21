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Edimilson: “A Torino dobbiamo fare meglio. Lavoro al massimo e provo a migliorare”

Il centrocampista della Fiorentina Edimilson Fernandes ha parlato nel post-partita:“Siamo una buona squadra e dobbiamo fare meglio di così già dalla prossima partira contro il Torino. Lavoro sempre al...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 ottobre 2018 20:49
Edimilson: “A Torino dobbiamo fare meglio. Lavoro al massimo e provo a migliorare” - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.09.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Edimilson
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.09.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Edimilson
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Il centrocampista della Fiorentina Edimilson Fernandes ha parlato nel post-partita:

“Siamo una buona squadra e dobbiamo fare meglio di così già dalla prossima partira contro il Torino. Lavoro sempre al massimo e cerco di migliorarmi, non è stato facile oggi giocare in quella posizione ma la Serie A, pur essendo piena di tattica è un bel campionato”.

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