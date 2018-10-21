Edimilson: “A Torino dobbiamo fare meglio. Lavoro al massimo e provo a migliorare”

Il centrocampista della Fiorentina Edimilson Fernandes ha parlato nel post-partita:“Siamo una buona squadra e dobbiamo fare meglio di così già dalla prossima partira contro il Torino. Lavoro sempre al...

Il centrocampista della Fiorentina Edimilson Fernandes ha parlato nel post-partita:

“Siamo una buona squadra e dobbiamo fare meglio di così già dalla prossima partira contro il Torino. Lavoro sempre al massimo e cerco di migliorarmi, non è stato facile oggi giocare in quella posizione ma la Serie A, pur essendo piena di tattica è un bel campionato”.