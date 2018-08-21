Edimilson: "Sono una mezz'ala di centrocampo. Alla Fiorentina per restarci, obiettivo Europa League"

È stato presentato a Firenze Edimilson Fernandes, queste le sue parole:"Aver giocato in Inghilterra è un qualcosa in più: sono qua per portare la mia esperienza in squadra.Spero di essere in campo già...

È stato presentato a Firenze Edimilson Fernandes, queste le sue parole:

"Aver giocato in Inghilterra è un qualcosa in più: sono qua per portare la mia esperienza in squadra.

Spero di essere in campo già domenica. Mi alleno molto e parlo tanto col mister anche se ho cominciato ad allenarmi un po' in ritardo. Se non sarà domenica, giocherò a partire dalle prossime partite.

Il mio ruolo è quello di mezzala di centrocampo. Però posso giocare in ogni zona del campo.

Il mio modello è Iniesta. Cerco di assomigliargli

Sarei pronto a sostituire Badelj. Sono molto giovane ma ho già esperienza e potrei dare molto a questa squadra

Sono arrivato in prestito, ma voglio lavorare al massimo anche se fosse solo per un anno. Poi, se tutto va bene, mi piacerebbe restare. Possiamo fare bene e sono convinto che possiamo lottare per l'Europa League.

Le mie qualità migliori sono quelle offensive, mentre devo migliorare in fase difensiva perché so che in Italia è un aspetto molto importante".