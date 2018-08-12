(FOTO): Edimilson è a Firenze. Domani sarà ufficialmente della Fiorentina

Edimilson è arrivato a Firenze. Eccolo come da foto con la sciarpa della Fiorentina ed è già ufficiosamente un calciatore viola. Domani visite mediche ed ufficializzazione, Pioli avrà a disposizione u...

A cura di Redazione Labaroviola 12 agosto 2018 02:34

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