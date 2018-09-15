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Probabile formazione: Eysseric ancora titolare, torna Veretout a centrocampo. Edimilson...

La probabile formazione della Fiorentina che oggi alle 18.00 affronterà il Napoli in terra campana. Niente da fare per Marko Pjaca dal primo minuto (LEGGI QUI) e dunque spazio ad Eysseric dal primo mi...

A cura di Gabriele Caldieron Gabriele Caldieron
15 settembre 2018 10:48
Probabile formazione: Eysseric ancora titolare, torna Veretout a centrocampo. Edimilson... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Eysseric
Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Eysseric
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La probabile formazione della Fiorentina che oggi alle 18.00 affronterà il Napoli in terra campana. Niente da fare per Marko Pjaca dal primo minuto (LEGGI QUI) e dunque spazio ad Eysseric dal primo minuto nel consueto 4-3-3 di Stefano Pioli che, come da lui detto ieri in conferenza stampa (LEGGI QUI), cercherà di sfruttare tutte le occasioni in fase di costruzione partenopea. A centrocampo torna Veretout che scalza Edimilson in regia. Tra i pali tocca a Dragowski dimostrare il proprio valore visto che Lafont non è riuscito a recuperare dalla lesione al bicipite femorale della coscia dx subito nella gara interna contro l'Udinese vinta poi per 1-0 grazie alla rete siglata da Benassi titolarissimo.

Fiorentina (4-3-3): Dragowski, Milenkovic, Pezzella, Hugo, Biraghi, Benassi, Veretout, Gerson, Chiesa, Simeone, Eysseric.

Gabriele Caldieron

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