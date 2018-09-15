Probabile formazione: Eysseric ancora titolare, torna Veretout a centrocampo. Edimilson...
La probabile formazione della Fiorentina che oggi alle 18.00 affronterà il Napoli in terra campana. Niente da fare per Marko Pjaca dal primo minuto (LEGGI QUI) e dunque spazio ad Eysseric dal primo mi...
La probabile formazione della Fiorentina che oggi alle 18.00 affronterà il Napoli in terra campana. Niente da fare per Marko Pjaca dal primo minuto (LEGGI QUI) e dunque spazio ad Eysseric dal primo minuto nel consueto 4-3-3 di Stefano Pioli che, come da lui detto ieri in conferenza stampa (LEGGI QUI), cercherà di sfruttare tutte le occasioni in fase di costruzione partenopea. A centrocampo torna Veretout che scalza Edimilson in regia. Tra i pali tocca a Dragowski dimostrare il proprio valore visto che Lafont non è riuscito a recuperare dalla lesione al bicipite femorale della coscia dx subito nella gara interna contro l'Udinese vinta poi per 1-0 grazie alla rete siglata da Benassi titolarissimo.
Fiorentina (4-3-3): Dragowski, Milenkovic, Pezzella, Hugo, Biraghi, Benassi, Veretout, Gerson, Chiesa, Simeone, Eysseric.
Gabriele Caldieron