La Nazione: niente da fare, Pjaca ancora fuori contro il Napoli. Le sue condizioni...
Il Qs-La Nazione scrive che Pjaca ha recuperato, ma contro il Napoli non dovrebbe comunque partire da titolare, considerato che la Fiorentina dovrà giocare 6 partite in 20 giorni. Stasera Pioli dovreb...
A cura di Redazione Labaroviola
15 settembre 2018 10:02
Il Qs-La Nazione scrive che Pjaca ha recuperato, ma contro il Napoli non dovrebbe comunque partire da titolare, considerato che la Fiorentina dovrà giocare 6 partite in 20 giorni. Stasera Pioli dovrebbe mandare in campo la formazione che si è ben comportata contro Chievo e Udinese, con Eysseric a sinistra