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La Nazione: niente da fare, Pjaca ancora fuori contro il Napoli. Le sue condizioni...

Il Qs-La Nazione scrive che Pjaca ha recuperato, ma contro il Napoli non dovrebbe comunque partire da titolare, considerato che la Fiorentina dovrà giocare 6 partite in 20 giorni. Stasera Pioli dovreb...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 settembre 2018 10:02
La Nazione: niente da fare, Pjaca ancora fuori contro il Napoli. Le sue condizioni... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pjaca
Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pjaca
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Il Qs-La Nazione scrive che Pjaca ha recuperato, ma contro il Napoli non dovrebbe comunque partire da titolare, considerato che la Fiorentina dovrà giocare 6 partite in 20 giorni. Stasera Pioli dovrebbe mandare in campo la formazione che si è ben comportata contro Chievo e Udinese, con Eysseric a sinistra

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