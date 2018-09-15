La Nazione: niente da fare, Pjaca ancora fuori contro il Napoli. Le sue condizioni...

Il Qs-La Nazione scrive che Pjaca ha recuperato, ma contro il Napoli non dovrebbe comunque partire da titolare, considerato che la Fiorentina dovrà giocare 6 partite in 20 giorni. Stasera Pioli dovreb...

Il Qs-La Nazione scrive che Pjaca ha recuperato, ma contro il Napoli non dovrebbe comunque partire da titolare, considerato che la Fiorentina dovrà giocare 6 partite in 20 giorni. Stasera Pioli dovrebbe mandare in campo la formazione che si è ben comportata contro Chievo e Udinese, con Eysseric a sinistra