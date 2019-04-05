Dall'Inghilterra divisi su Edimilson, da una parte non vogliono perderlo, dall'altra hanno bisogno dei soldi del riscatto viola

Secondo quanto riportano dall'Inghilterra in casa West Ham non vorrebbero perdere Edimilson, un talento classe 96 che già al momento della sua cessione è stato rimpianto dagli Hammers. Ma dall'altra p...

Secondo quanto riportano dall'Inghilterra in casa West Ham non vorrebbero perdere Edimilson, un talento classe 96 che già al momento della sua cessione è stato rimpianto dagli Hammers. Ma dall'altra parte quest'estate il West Ham avrà tanti soldi per il mercato e non avere i 10 milioni dalla Fiorentina per il centrocampista svizzero potrebbe essere un duro colpo. Edimilson è considerato, per la sua giovane età - ha 22 anni - e per le potenzialità espresse Edi potrebbe avere ancora molto da dare, la scelta adesso è in Pellegrini, tecnico della squadra inglese.