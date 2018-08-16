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Rinviata la presentazione di Edimilson a martedì 21 per il lutto di Genova

La Fiorentina comunica che, per vicinanza al Lutto Nazionale previsto per la giornata di sabato, nel rispetto dell’ immane tragedia che ha colpito Genova e l’Italia intera e della richiesta fatta dall...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 agosto 2018 10:32
Rinviata la presentazione di Edimilson a martedì 21 per il lutto di Genova -
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La Fiorentina comunica che, per vicinanza al Lutto Nazionale previsto per la giornata di sabato, nel rispetto dell’ immane tragedia che ha colpito Genova e l’Italia intera e della richiesta fatta dalla Sampdoria di non giocare la partita di domenica, in attesa della decisone finale, la presentazione prevista per oggi di Edimilson è stata posticipata a martedì 21 agosto alle ore 15.00.

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