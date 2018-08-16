Rinviata la presentazione di Edimilson a martedì 21 per il lutto di Genova

La Fiorentina comunica che, per vicinanza al Lutto Nazionale previsto per la giornata di sabato, nel rispetto dell’ immane tragedia che ha colpito Genova e l’Italia intera e della richiesta fatta dall...

A cura di Redazione Labaroviola 16 agosto 2018 10:32

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