Labaro Viola

UFFICIALE, EDIMILSON FERNANDES È DELLA FIORENTINA IN PRESTITO CON DIRITTO DI RISCATTO

ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Edimilson Fernandes Ribeiro dal West Ham United.Edimilson, na...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 agosto 2018 13:11
UFFICIALE, EDIMILSON FERNANDES È DELLA FIORENTINA IN PRESTITO CON DIRITTO DI RISCATTO -
News
Fiorentina
Primo Piano
Edimilson
Condividi

ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Edimilson Fernandes Ribeiro dal West Ham United.

Edimilson, nato il 15 aprile 1996 a Sion (Svizzera), nell'ultima stagione ha vestito la maglia del West Ham e vanta già numerose presenze in Premier League ed Europa League. Ha inoltre indossato la maglia della Nazionale maggiore elvetica in 3 occasioni.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok