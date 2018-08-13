UFFICIALE, EDIMILSON FERNANDES È DELLA FIORENTINA IN PRESTITO CON DIRITTO DI RISCATTO

ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Edimilson Fernandes Ribeiro dal West Ham United.Edimilson, na...

ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Edimilson Fernandes Ribeiro dal West Ham United.

Edimilson, nato il 15 aprile 1996 a Sion (Svizzera), nell'ultima stagione ha vestito la maglia del West Ham e vanta già numerose presenze in Premier League ed Europa League. Ha inoltre indossato la maglia della Nazionale maggiore elvetica in 3 occasioni.