Il Mainz come la Fiorentina è ultimo. La storia del club è legata a doppio filo con quella di Kloop

La Fiorentina domani giocherà contro il Mainz per la terza giornata di Conference League. Sarà la gara d’esordio di mister Galloppa che è il nuovo allenatore della Fiorentina ad interim. Il mister della primavera esordirà in una gara non banale, infatti il Mainz sulla carta è una delle squadre più temibili della Conference League. Ha una rosa dal valore di mercato di 158 milioni, valore 3 volte più alto di quello del Rapid Vienna e quasi 10 volte tanto quello del Sigma Olomuc.

I calciatori del Mainz da monitorare con più attenzione sono il centrocampista giapponese Sano e il trequartista Nebel. Entrambi con un valore di mercato su i 25 milioni di euro. Ma la carta è una cosa, il campo un’altra. Il Mainz proprio come la Fiorentina è in forte crisi. Ultima in Bundesliga con 5 punti in 9 giornate. 10 goal fatti e 17 subiti ed una sola vittoria. Vi ricorda qualcuno?

Proprio come la Fiorentina ad alleggerire il momento della squadra ci ha pensato la Conference League. In Europa il Magonza è a punteggio pieno. Anche se con 2 vittorie risicate per 1-0 contro Omonia e Zrinjlski. La crisi forte del Mainz però non sta portando la dirigenza ad esonerare Bo Henriksen. Allenatore che lo scorso anno ha portato la squadra al 6° posto grazie ad un 4-4-2 molto equilibrato, che però quest’anno non sta funzionando. La partita domani verrà giocata in una bellissima cornice, quella della Mewa Arena, stadio moderno da circa 34 mila posti.

Il Mainz deve il suo status ad una leggenda del calcio mondiale: Jurgen Kloop. Kloop infatti ha esordito come allenatore proprio a Mainz dove ha giocato per 11 anni da calciatore divenendo il miglior marcatore della storia del club. Poi il 28 Febbraio 2001 con la squadra che sembra destininata alla retrocessione in Serie C viene nominato a sorpresa tecnico del club. Passando da calciatore ad allenatore in poche ore.

Nel giro di pochi anni Kloop guida la squadra alla prima storica promozione in Bundesliga. Alla stagione d’esordio nel massimo campionato si piazza 11° ottenendo però la qualificazione ai preliminari di coppa UEFA grazie al premio fair play. Un premio assegnato in base alla correttezza della squadra in campo. La strade di Kloop ed il Mainz però si dividono nel 2008, quando dopo la retrocessione fallisce il ritorno in Bundesliga. Ma è stato lui a mettere il Mainz sulla mappa del calcio europeo e tedesco per questo Kloop è una autentica leggenda del club