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Opel Cup, la Fiorentina batte il Mainz ai rigori. Decisivo Lafont

Dopo altri 45’ minuti a reti inviolate la Fiorentina batte il Mainz ai tiri di rigore. Questi i rigoristi viola tutti a segno: Veretout, Eysseric, Diks, Vlahovic e Benassi. Decisiva la parata ancora u...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 agosto 2018 16:03
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Dopo altri 45’ minuti a reti inviolate la Fiorentina batte il Mainz ai tiri di rigore. Questi i rigoristi viola tutti a segno: Veretout, Eysseric, Diks, Vlahovic e Benassi. Decisiva la parata ancora una volta di Lafont dagli undici metri parando il secondo penalty. Nella gara bene anche Sottil: uno dei più volitivi.

Con questo risultato i viola vincono l’Opel Cup grazie alla differenza reti dal dischetto su Mainz e Bilbao.

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