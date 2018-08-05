Opel Cup, la Fiorentina batte il Mainz ai rigori. Decisivo Lafont
Dopo altri 45’ minuti a reti inviolate la Fiorentina batte il Mainz ai tiri di rigore. Questi i rigoristi viola tutti a segno: Veretout, Eysseric, Diks, Vlahovic e Benassi. Decisiva la parata ancora u...
A cura di Redazione Labaroviola
05 agosto 2018 16:03
Dopo altri 45’ minuti a reti inviolate la Fiorentina batte il Mainz ai tiri di rigore. Questi i rigoristi viola tutti a segno: Veretout, Eysseric, Diks, Vlahovic e Benassi. Decisiva la parata ancora una volta di Lafont dagli undici metri parando il secondo penalty. Nella gara bene anche Sottil: uno dei più volitivi.
Con questo risultato i viola vincono l’Opel Cup grazie alla differenza reti dal dischetto su Mainz e Bilbao.