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Notizie Opel Cup Fiorentina

Benassi su Instagram: “Idossare la fascia da capitano un’emozione. Oggi buon test”

05 agosto 2018 19:54

Pioli: “In settimana potrebbero arrivare giocatori. La squadra mi è piaciuta. Gerson...”

05 agosto 2018 16:26

Opel Cup, la Fiorentina batte il Mainz ai rigori. Decisivo Lafont

05 agosto 2018 16:03

Fiorentina beffata ai rigori dal Bilbao dopo lo 0-0. Un palo ed un goal annullato per i viola

05 agosto 2018 13:44

Amichevoli: viola in campo sabato ore 15.30 contro il Fortuna. Poi la "Opel Cup"

02 agosto 2018 09:25

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Sett. 31