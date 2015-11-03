Notizie Opel Cup Fiorentina

Benassi su Instagram: “Idossare la fascia da capitano un’emozione. Oggi buon test”
05 agosto 2018 19:54
Pioli: “In settimana potrebbero arrivare giocatori. La squadra mi è piaciuta. Gerson...”
05 agosto 2018 16:26
Opel Cup, la Fiorentina batte il Mainz ai rigori. Decisivo Lafont
05 agosto 2018 16:03
Fiorentina beffata ai rigori dal Bilbao dopo lo 0-0. Un palo ed un goal annullato per i viola
05 agosto 2018 13:44
Amichevoli: viola in campo sabato ore 15.30 contro il Fortuna. Poi la "Opel Cup"
02 agosto 2018 09:25
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