Benassi su Instagram: “Idossare la fascia da capitano un’emozione. Oggi buon test”
Il centrocampista della Fiorentina, Marco Benassi, a margine della vittoria a Mainz dell’Opel Cup 2018 ha scritto su Instagram: “Ancora un ottimo test e una bella risposta di squadra. Indossare quella...
A cura di Redazione Labaroviola
05 agosto 2018 19:54
Il centrocampista della Fiorentina, Marco Benassi, a margine della vittoria a Mainz dell’Opel Cup 2018 ha scritto su Instagram: “Ancora un ottimo test e una bella risposta di squadra. Indossare quella fascia è stato semplicemente emozionante...#DA13”.