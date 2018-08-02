Amichevoli: viola in campo sabato ore 15.30 contro il Fortuna. Poi la "Opel Cup"
Dopo la vittoria in Olanda contro l'Heracles, la Fiorentina tornerà in campo sabato alle ore 15.30 contro il Fortuna a Dusseldorf. Il giorno dopo, sempre in Germania, la squadra di Pioli parteciperà a...
A cura di Redazione Labaroviola
02 agosto 2018 09:25
Dopo la vittoria in Olanda contro l'Heracles, la Fiorentina tornerà in campo sabato alle ore 15.30 contro il Fortuna a Dusseldorf. Il giorno dopo, sempre in Germania, la squadra di Pioli parteciperà alla "Opel Cup" dalle ore 13.00 contro Bilbao e Mainz. Dopo un breve ritorno in Italia per proseguire gli allenamenti, l'11 di Agosto ritorno in Germania per affrontare lo Schalke 04, prova generale della prima gara di campionato contro la Sampdoria.
Corriere Dello Sport