Pioli: “In settimana potrebbero arrivare giocatori. La squadra mi è piaciuta. Gerson...”

Il tecnico della Fiorentina, Stefano Pioli ha parlato nel post-gara dell’Opel Cup 2018 vinta dai viola contro Bilbao e Mainz. Queste le dichiarazioni:“La Fiorentina mi è piaciuta molto specie contro i...

Il tecnico della Fiorentina, Stefano Pioli ha parlato nel post-gara dell’Opel Cup 2018 vinta dai viola contro Bilbao e Mainz. Queste le dichiarazioni:

“La Fiorentina mi è piaciuta molto specie contro il Bilbao: abbiamo creato tante occasioni, peccato per le finalizzazioni ma è normale. Contro il Mainz complice il caldo abbiamo fatto un po’ più fatica. Gerson? Sta crescendo e rispetto a Norgaard si sta integrando più velocemente, il motivo è la lingua. Il brasiliano era già in Italia. In settimana potrebbero arrivare nuovi giocatori e, oltre a Mirallas, non possono far altro che aiutarci. Con una base solida non sarà un problema. La mia squadra ha ancora tanti margini di miglioramento”.

Fonte: RadioBruno