Fiorentina beffata ai rigori dal Bilbao dopo lo 0-0. Un palo ed un goal annullato per i viola
La prima partita dell’Opel Cup 2018 in quel di Mainz è terminata 0-0 ai tempi regolamentari (45’) tra Fiorentina e Bilbao. Sfortunati i viola per aver colpito un palo dopo un cross velenoso di Graicia...
A cura di Redazione Labaroviola
05 agosto 2018 13:44
La prima partita dell’Opel Cup 2018 in quel di Mainz è terminata 0-0 ai tempi regolamentari (45’) tra Fiorentina e Bilbao. Sfortunati i viola per aver colpito un palo dopo un cross velenoso di Graiciar, ed un bel goal di Eysseric annullato per un controllo falloso. Ai rigori vincono i baschi.